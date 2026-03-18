ТАСС: Киев с начала СВО применил более 500 ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP

ВСУ с начала специальной военной операции более 500 раз применили баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС.
Так, согласно данным Минобороны России, в 2023 году украинские войска применили около 120 британских Storm Shadow и французских SCALP, а также 13 американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
При этом наиболее интенсивно удары американскими ракетами наносились в 2024 году — около 220 раз, также Киев применил более 90 Storm Shadow и SCALP.
В 2025 году количество применений снизилось: Storm Shadow и SCALP — около 45 ракет, ATACMS — 24 ракеты. В марте 2026 году Украина нанесла удар по Брянской области при помощи семи британских ракет.
Посольство России в Великобритании после удара ВСУ по Брянску дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow заявило о причастности Лондона к произошедшему.
В декабре военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что Украина увеличила число ударов по России натовскими ракетами.