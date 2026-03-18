Над Ленобластью уничтожено две воздушные цели

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом были сбиты две воздушные цели.
«Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Дрозденко добавил, что в воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, в связи с чем возможно понижение скорости мобильного интернета.
Часом ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.