ТАСС: Израиль нанес удар по зданию в квартале Акабия на юге Бейрута

Источник в службе гражданской обороны еврейского государства сообщил, что жители дома были заранее эвакуированы.

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС атаковали многоэтажный дом в южном пригороде Ливана Дахия, где находятся объекты шиитской организации «Хезболлах». Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.

«Мишенью неприятельской авиации стало жилое здание в квартале Акабия, его жители были заранее эвакуированы во вторник после поступившего от израильской армии предупреждения о готовящемся налете», — отметил собеседник.

Израильские самолеты и беспилотники остаются в небе Бейрута, они совершают полеты над городом на малой и средней высоте.