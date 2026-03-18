В КСИР сообщили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника

Иран провёл операцию по устранению одного из членов военно-политического кабинета Израиля, он был ликвидирован.
Информация об этом появилась в соцсети X Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Уточняется, что операцию провели иранские силы специального назначения глубоко на территории противника.
При этом, о ком именно идёт речь, не уточняется.
Ранее власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Позже КСИР заявил о кровной мести за гибель Лариджани.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.