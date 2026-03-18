В ОАЭ на базе с австралийскими военными произошел пожар из-за снаряда Ирана

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Иранский снаряд вызвал пожар на авиабазе в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены военнослужащие австралийских ВВС. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
По его словам, удар пришелся по дороге, ведущей к базе. «Я могу подтвердить, что никто из австралийского персонала не пострадал, и в настоящее время все находятся в полной безопасности. В результате небольшого пожара, вызванного ударом, жилой блок и медицинское учреждение [на территории базы] получили незначительные повреждения», — заявил Альбанезе.
