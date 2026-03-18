Дроны пытались атаковать Петербург

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что над регионом были успешно уничтожены три воздушные цели. По предварительным данным, в результате инцидента жертв и повреждений не зафиксировано.

Информация о событиях поступила от губернатора через его официальный аккаунт в социальных сетях. Он отметил, что действия по уничтожению воздушных целей проводились в рамках обеспечения безопасности региона. «Над регионом уничтожено три воздушные цели. Жертв и повреждений нет», — подчеркнул Дрозденко.

Согласно данным местных властей, операции по нейтрализации угрозы проходили без каких-либо инцидентов на земле. Специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы оценить возможные последствия и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Аэропорт. открыт. Рейсы из Калининграда возобновлены.

