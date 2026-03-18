В Ленобласти отменили воздушную опасность

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Ленобласти, уничтожены три воздушных цели, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области в 02.23 мск.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три воздушных цели. Жертв и повреждений нет», — написал глава региона в канале на платформе Мах.
Узнать больше по теме
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.