Россиянам назвали четыре аспекта, которые необходимо проверить в машине весной

«В первую очередь рекомендуется своевременно перейти на летние шины — как только среднесуточная температура стабильно превысит +5…+7 °C. Эксплуатация зимних шин в тёплую погоду ускоряет их износ и ухудшает управляемость автомобилем на сухом асфальте. Стоит сразу, не дожидаясь следующего сезона, проверить состояние зимних шин: оценить износ, наличие повреждений и давление в них и, если шины в порядке, убрать их на хранение», — подчеркнули в сервисе.