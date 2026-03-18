Россиянам назвали четыре аспекта, которые необходимо проверить в машине весной

После зимы автомобиль требует особого внимания: перепады температур, реагенты и поврежденное дорожное покрытие могут сказаться на его техническом состоянии, объяснили в беседе с RT специалисты пресс-службы «СберАвто».
«В первую очередь рекомендуется своевременно перейти на летние шины — как только среднесуточная температура стабильно превысит +5…+7 °C. Эксплуатация зимних шин в тёплую погоду ускоряет их износ и ухудшает управляемость автомобилем на сухом асфальте. Стоит сразу, не дожидаясь следующего сезона, проверить состояние зимних шин: оценить износ, наличие повреждений и давление в них и, если шины в порядке, убрать их на хранение», — подчеркнули в сервисе.
Кроме того, там добавили, что после зимы на дорогах часто появляются ямы, скрытые под водой, и даже одно попадание в них может привести к повреждению элементов подвески или нарушению развала-схождения.
«Если водитель замечает вибрации, посторонние звуки или автомобиль начинает тянуть в сторону, лучше провести диагностику. По наблюдениям специалистов, начало весны — один из самых подходящих периодов хотя бы для базовой проверки подвески и ходовой части. Своевременная диагностика может предостеречь от серьёзных проблем в будущем», — отметили аналитики.
Также они порекомендовали тщательно вымыть автомобиль, включая днище.
«Зимой дороги обрабатывают реагентами, а их остатки могут задерживаться в колёсных арках, на элементах подвески и днища. Поэтому весной рекомендуется тщательно вымыть автомобиль, включая скрытые полости и нижнюю часть кузова, что помогает снизить риск коррозии», — предупредили в компании.
Отмечается, что весной в воздухе становится больше пыли и пыльцы, а загрязнённый воздушный фильтр может ухудшать работу двигателя и увеличивать расход топлива.
«Салонный фильтр также стоит заменить, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в салоне», — заключили собеседники RT.
