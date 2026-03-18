Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 90 рублей

Цель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. В марте Минфин не проводит операции с валютой и золотом в связи с планами изменить цену отсечения на нефть.