На сайте украинского посольства в Риме нашли опечатку в названии Италии

На сайте посольства Украины в Италии обнаружена ошибка в названии страны пребывания, передает РИА Новости. Опечатка размещена в разделе с контактной информацией дипломатического представительства.
Речь идет о нижней части страницы, где указаны адрес и служебные ссылки. В тексте указано, что дипмиссия находится в «Итальянской Ресбублике». Название государства приведено с орфографической ошибкой.
Данные размещены на официальном интернет-ресурсе украинского посольства в Риме. Когда именно появилась опечатка и была ли она исправлена, не уточняется.
Ранее сообщалось, что украинская дипмиссия в Италии направляет обращения в различные инстанции с требованием отмены культурных мероприятий с участием российских артистов.
По данным, которые ранее озвучивал посол России в Риме Алексей Парамонов, подобные инициативы сопровождаются рассылкой писем с жесткой риторикой и привлечением активистов и отдельных итальянских политиков.
