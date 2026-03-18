Марочко: освободив Сопычь, ВС РФ отбросили ВСУ на 2 км от границы РФ

По словам военного эксперта, взятие населенного пункта позволяет российским силам формировать буферную зону на стыке с курским приграничьем.

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Военные РФ, освободив 17 марта Сопычь в Сумской области, отбросили подразделения Вооруженных сил Украины от государственной границы РФ на 2 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождение Сопыча позволяет российским силам формировать буферную зону на стыке с курским приграничьем.

«Естественно, наши военнослужащие, заняв новые рубежи и позиции на данном участке, смогут сделать себе плацдарм для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны. Сейчас с освобождением Сопыча украинские боевики отброшены на расстояние около 2 км от государственной границы Российской Федерации», — сказал он.