Артиллеристы «Востока» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

«В ходе воздушной разведки расчетами БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” были выявлены позиции противника в лесополосе в Запорожской области, где фиксировалось накопление живой силы и техники. Координаты целей противника были переданы расчету РСЗО “Град” для уничтожения. После выхода на огневую позицию расчет нанес огневое поражение противнику в заданном районе», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате удара уничтожены опорный пункт, инженерные сооружения, а также личный состав подразделения ВСУ. Потеряв управление и понеся потери, противник оставил занимаемый участок.
Командир подразделения с позывным Кинжал рассказал подробности боевой работы. «Поражали разом до 7 единиц техники и что-то около 50 человек личного состава. То есть огромный урон и потери нанесли. В основном это бронетранспортеры, которые осуществляют доставку резерва на передовую. Иногда это бывает артиллерийская установка, которую вычислили при помощи беспилотников», — поделился он.
По словам командира, целью удара стала лесополоса, где укрывались операторы БПЛА, не дававшие подразделениям ВС РФ подойти. «Выдвинулись, дали координаты, полным пакетом просто дали по этой лесополке. Там от лесополки почти не осталось ничего. Там все полыхало и горело. Уже не важно было, кто там. После того как мы отработали, там никто не мог ни работать, ни связаться. Наши ребята воспользовались этим, прошли, подошли, сделали свою работу», — рассказал Кинжал.
Водитель-механик с позывным Черный отметил качество отечественных средств связи. «Связь сейчас уже усовершенствована: и по частотам, и диапазон больше. Слышно хорошо. Со связью все нормально», — отметил он.