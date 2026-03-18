«Тор-М1» сорвал массовый налет ударных дронов ВСУ на территории ДНР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Центр» сорвали массовый налет ударных дронов PD-2 противника на территории ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие расчета ЗРК “Тор-М1” отдельного зенитного ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства сорвали массовый налет ударных дронов PD-2 формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что расчет, обнаружив приближение беспилотников ВСУ, взял цели на сопровождение и произвел пуск зенитных управляемых ракет с контролем уничтожения цели при помощи специальной системы визуального контроля внутри машины.
«С первого дня специальной военной операции расчеты ЗРК группировки войск “Центр” обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе группировки на добропольском направлении.
Так, артиллерийский расчет буксируемой гаубицы Д-30 621-го отдельного гаубичного дивизиона группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты с десантом формирований ВСУ. Также добровольцами отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты был уничтожен склад с боеприпасами противника.