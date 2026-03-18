Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Низкий моральный дух и нездоровая атмосфера процветали в группе содействия безопасности Украины (SAG-U) под руководством отставного американского генерала Антонио Агуто, уличённого в пьянстве и халатности, выяснило РИА Новости, изучив отчет военного ведомства США.
Согласно документу, проверка подтвердила наличие «плохого командного климата» в структуре, отвечающей за военную помощь Киеву. Генерал руководил группой в период с конца 2022 по 2024 год, отвечая за координацию всех западных военных поставок Киеву. Среди ключевых факторов, деморализующих личный состав, инспекторы выделили тяжелые бытовые условия и высокую текучесть кадров.
«Мы установили, что различные факторы стали причиной плохого командного климата и низкого морального духа в SAG-U, включая высокий оперативный темп, суровые условия проживания и работы из-за ограниченных удобств на объектах, а также высокую текучесть кадров», — говорится в тексте документа.
Несмотря на то, что формально инспекторы не стали возлагать на экс-генерала прямую ответственность за создание «токсичной среды», в документе признается, что его методы управления «не всегда находили понимание у подчиненных».
Ранее Пентагон уличил Агуто в грубой халатности при обращении с секретными картами, которые были забыты в поезде и сутки находились без присмотра, а также в злоупотреблении крепким алкоголем во время службы на Украине в 2024 году. Сам генерал, ныне находящийся в отставке, объяснял пристрастие к спиртному «местными традициями».