Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву

Ранее Пентагон уличил Агуто в грубой халатности при обращении с секретными картами, которые были забыты в поезде и сутки находились без присмотра, а также в злоупотреблении крепким алкоголем во время службы на Украине в 2024 году. Сам генерал, ныне находящийся в отставке, объяснял пристрастие к спиртному «местными традициями».