Новороссийск атакован дронами

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о текущей атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о текущей атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности, а жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

В своем телеграм-канале Кравченко опубликовал информацию о ситуации в Новороссийске. Он подчеркнул, что в городе идет отражение атаки БПЛА и призвал граждан соблюдать осторожность: «В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске была объявлена тревога, что свидетельствует о серьезности ситуации. Местные власти активно работают над обеспечением безопасности граждан и контролем за развитием событий. Жителям настоятельно рекомендовано оставаться в укрытиях и следить за обновлениями от официальных источников.

Также Санкт-Петербург подвергся налету.

