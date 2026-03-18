Новороссийск атакован дронами

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о текущей атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности, а жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.
В своем телеграм-канале Кравченко опубликовал информацию о ситуации в Новороссийске. Он подчеркнул, что в городе идет отражение атаки БПЛА и призвал граждан соблюдать осторожность: «В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее в Новороссийске была объявлена тревога, что свидетельствует о серьезности ситуации. Местные власти активно работают над обеспечением безопасности граждан и контролем за развитием событий. Жителям настоятельно рекомендовано оставаться в укрытиях и следить за обновлениями от официальных источников.
Также Санкт-Петербург подвергся налету.