Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили в зоне проведения специальной военной операции пункты хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ в Харьковской области», — информировали в министерстве.

Там уточнили, что для уничтожения точек выгрузки и пунктов хранения расчеты войск беспилотных систем задействовали ударные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью, снаряженные зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Отмечается, что координация действий расчетов производится с использованием штатных средств связи. Благодаря налаженному интернету и закрытой платформе для ведения объективного контроля связь командования и расчётов происходит в онлайн режиме круглосуточно.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение полевых пунктов хранения, точек выгрузки и техники противника позволяет нарушить логистику снабжения материальными ресурсами и снизить боеспособность украинских формирований на Харьковском направлении.