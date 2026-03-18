Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили в зоне проведения специальной военной операции пункты хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ в Харьковской области», — информировали в министерстве.
Там уточнили, что для уничтожения точек выгрузки и пунктов хранения расчеты войск беспилотных систем задействовали ударные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью, снаряженные зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.
Отмечается, что координация действий расчетов производится с использованием штатных средств связи. Благодаря налаженному интернету и закрытой платформе для ведения объективного контроля связь командования и расчётов происходит в онлайн режиме круглосуточно.
В ведомстве подчеркнули, что уничтожение полевых пунктов хранения, точек выгрузки и техники противника позволяет нарушить логистику снабжения материальными ресурсами и снизить боеспособность украинских формирований на Харьковском направлении.