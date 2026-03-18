Юрист Зокиров: автомобилистам грозят штрафы за громкую музыку в их машине

Штраф до 2 тыс. рублей может грозить автомобилистам в России за громкую музыку в машине.
Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров, отметив, что такие действия могут подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан.
«Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — цитирует эксперта РИА Новости.
При этом уточняется, что периоды времени, когда нельзя шуметь, определяются законами субъектов Российской Федерации.
