Бойцов ВСУ обучают стрельбе из оружия НАТО, но для боя выдают советское

Украинских военнослужащих обучают обращаться с современным оружием НАТО на полигонах, но в реальных боях им выдают советское вооружение. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Андрей Гриценко.

Источник: Life.ru

По его словам, он проходил подготовку на полигоне рядом с селом Подвесное Днепропетровской области. На занятиях применялись австрийские пулемёты Minimi и Minimag, однако в боевых операциях эти образцы не использовались. Ему выдали автомат Калашникова и гранаты Ф-1, некоторые и вовсе использовали старые чешские автоматы CZ.

Ранее стало известно, что криминальные авторитеты на Украине уговаривают преступников не подписывать контракт с ВСУ. Гриценко уточнил, что отбывал наказание в исправительном учреждении в Николаевской области. По его словам, он подписал контракт из-за тяжёлых условий содержания, нехватки воды и плохого питания.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше