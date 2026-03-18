ВСУ отвели танки от Днепра после ударов по ЗРК и радарам

Украинские подразделения в Херсонской области отодвинули танки и тяжелую технику от береговой линии Днепра после потерь средств ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Днепр».

По его данным, ранее в прибрежной зоне фиксировалось значительное количество техники, включая танки. Ситуация изменилась после уничтожения зенитного ракетного комплекса IRIS-T и вывода из строя нескольких радиолокационных станций RADA.

Источник уточнил, что после этих эпизодов украинские силы сократили присутствие тяжелой техники у линии реки и усилили меры маскировки.

Отмечается, что обнаружение целей стало сложнее, однако удары по ним продолжаются.

По информации агентства, подразделения группировки «Днепр» удерживают левобережную часть Херсонской области, в то время как правый берег остается под контролем украинской стороны.

