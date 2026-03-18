Офтальмолог Шилова предупредила, как чрезмерная яркость экрана влияет на зрение

Чрезмерная яркость экрана смартфона создаёт колоссальную нагрузку на зрение. Главная проблема заключается в световом контрасте. Об этом в беседе с RT заявила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

«Если вы используете гаджет в темноте или при тусклом освещении, глаза вынуждены постоянно адаптироваться к разной интенсивности света, когда вы переводите взгляд с яркого дисплея на окружающие предметы и обратно. Наши глаза не рассчитаны на такую скорость перестройки. В среднем зрачку требуется около пяти секунд, чтобы адаптироваться к яркому свету, и столько же, чтобы привыкнуть к темноте», — рассказала эксперт.

По её словам, работа в режиме «световых качелей» приводит к быстрому переутомлению глазных мышц и развитию астенопии (зрительной усталости), которая проявляется чувством тяжести, пеленой перед глазами или двоением текста.

«Длительное использование яркого экрана провоцирует целый ряд неприятных симптомов. Глядя в экран смартфона, мы моргаем в два-три раза реже. Из-за этого слёзная плёнка пересыхает, вызывая жжение и ощущение “песка” в глазах. При долгой фокусировке на близком расстоянии глазу становится трудно быстро переключиться на дальние объекты», — предупредила специалист.

Отмечается, что постоянное напряжение цилиарной мышцы, отвечающей за чёткость зрения, может вызвать спазм, который проявляется головной болью в области висков и надбровных дуг.

«Кроме того, интенсивный “синий свет” в вечернее время подавляет выработку мелатонина. Это нарушает циклы сна и негативно сказывается на общем состоянии здоровья», — рассказала собеседница RT.

Она порекомендовала использовать «автояркость».

«Позвольте устройству самостоятельно подстраивать интенсивность свечения под окружающее освещение», — объяснила Шилова.

Помимо этого, по её словам, каждые 20 минут стоит делать перерыв на 20 секунд, переводя взгляд на объекты, расположенные на расстоянии около 6 м.

«В вечернее время используйте ночной режим (тёплые оттенки экрана) — это существенно снизит нагрузку на сетчатку и поможет сохранить качество сна», — заключила офтальмолог.

Ранее россиян предупредили, чем опасна зрительная нагрузка перед сном.