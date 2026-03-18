В РАН оценили намерения США отправить десант в Иран

Аналитик Плотников: США вряд ли решатся на наземную операцию против Ирана.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон не решится на начало полномасштабной наземной военной операции против Ирана, иранцы только этого и ждут, заявил в беседе с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос об отправке десантной группы на Ближний Восток. По данным издания, в такой отряд обычно входят пять тысяч морпехов, утверждается, что часть из них уже прибыла на Ближний Восток.

«Вряд ли американцы решатся на полномасштабную наземную операцию. Иранцы этого только и ждут», — сказал Плотников.

Он добавил, что такой контингент для достижения серьезных целей — ничто.

«Пока больше похоже на демонстрацию намерений», — отметил ученый.

Армия Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение «Басидж» представляют из себя несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов, подчеркнул Плотников.

«Разрушения, гибель тысяч мирных жителей мотивируют иранцев на сопротивление лучше любой проповеди в мечети», — заключил эксперт.

