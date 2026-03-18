В РАН оценили намерения США отправить десант в Иран

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос об отправке десантной группы на Ближний Восток. По данным издания, в такой отряд обычно входят пять тысяч морпехов, утверждается, что часть из них уже прибыла на Ближний Восток.
«Вряд ли американцы решатся на полномасштабную наземную операцию. Иранцы этого только и ждут», — сказал Плотников.
Он добавил, что такой контингент для достижения серьезных целей — ничто.
«Пока больше похоже на демонстрацию намерений», — отметил ученый.
Армия Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение «Басидж» представляют из себя несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов, подчеркнул Плотников.
«Разрушения, гибель тысяч мирных жителей мотивируют иранцев на сопротивление лучше любой проповеди в мечети», — заключил эксперт.