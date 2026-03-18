Япония заявила, что внимательно следит за действиями ВКС РФ в регионе

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в курсе полета самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» над нейтральными водами Японского моря, внимательно следит за действиями российских военных в регионе. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«Нам известно об упомянутом заявлении Министерства обороны России», — отметил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление Минобороны РФ. «Правительство будет и впредь внимательно отслеживать действия российских военных в акватории вблизи Японии», — добавил генсек японского кабмина.
Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В российском ведомстве рассказали, что в ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе, подчеркнув, что полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.