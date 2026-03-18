Япония заявила, что внимательно следит за действиями ВКС РФ в регионе

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В российском ведомстве рассказали, что в ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе, подчеркнув, что полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.