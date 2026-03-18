«Газета.Ru»: в России подешевели огурцы

В России немного подешевели резко подорожавшие в начале 2026 года свежие огурцы. В среднем килограмм сегодня обходится покупателям в 285 рублей.
Об этом свидетельствует исследование сервиса мониторинга цен «Ценозавр», передаёт «Газета.Ru».
По информации издания, аналитики проанализировали стоимость продукта в торговых сетях разных городов России. Оказалось, что с начала текущего года снижение цен составило 2,4%, при этом за год огурцы стали дешевле на 3,1%.
В исследовании учитывались средние цены без учёта скидок и акционных предложений.
В феврале сообщалось, что в Новосибирске ограничили продажу огурцов в одни руки.
Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT между тем рассказал о том, как отразится ситуация на Ближнем Востоке на ценах на огурцы в России.