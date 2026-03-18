ЕАЭС: конкуренция как драйвер экономики

Там она рассказала, как в Евразийском экономическом союзе продвигают идеи честной конкуренции — и почему это становится критически важным в новой экономической реальности.
Что вообще такое «адвокатирование конкуренции».
Это не про суды и не про наказания.
Адвокатирование конкуренции — это работа с бизнесом, государством и обществом, чтобы объяснять правила честной игры и формировать здоровую рыночную среду. Это когда предпринимателям заранее объясняют, как работать правильно, а не наказывают постфактум.
Как это делают в ЕАЭС.
По словам Армине Акопян, в Союзе важна совместная работа всех стран-участниц.
«Философия адвокатирования конкуренции в ЕАЭС строится в том числе с учетом усилий национальных органов по конкуренции, — отметила Армине Акопян. — Совместно мы повышаем осведомленность бизнеса и продвигаем культуру конкуренции в государствах Союза».
Каждая страна вносит свой вклад, но цель общая — прозрачный и понятный рынок.
Почему это сейчас особенно важно.
Экономика меняется быстрее, чем правила успевают адаптироваться.
Цифровые платформы растут, крупные игроки усиливают позиции, а малый бизнес часто не успевает разобраться в требованиях. В таких условиях без разъяснений рынок может становиться менее конкурентным.
О чем говорили на международной встрече.
Заседание собрало представителей конкурентных органов более 20 стран и международных организаций.
Обсуждали:
особенности конкуренции в глобальной экономике лучшие практики для государственного сектора как повышать осведомленность малого и среднего бизнеса современные подходы к продвижению конкуренции.
Бизнесу это зачем.
Для предпринимателей это практическая история.
Понимание правил помогает:
избегать штрафов строить честную конкуренцию лучше защищать свои интересы работать увереннее на рынке.
Малый и средний бизнес — в центре внимания.
Особое внимание уделяется МСБ.
У таких компаний меньше ресурсов и часто ниже уровень правовой подготовки. Поэтому задача государства — не только контролировать, но и объяснять.
Международный контекст.
Конкуренция давно перестала быть внутренним вопросом стран.
Компании работают на нескольких рынках одновременно, а правила должны быть понятны в разных юрисдикциях. Поэтому обмен опытом становится ключевым.
Кто организовал встречу.
Мероприятие провели рабочая группа по адвокатированию МКС совместно с Комиссией по защите конкуренции и интересов потребителей Республики Армения.
Конкуренция как культура.
Главная мысль — конкуренция должна стать нормой поведения.
Не только запреты и контроль, но и понимание, что честная игра выгодна всем участникам рынка.
Что это значит для ЕАЭС.
Это шаг к более прозрачной экономике и росту доверия между бизнесом и государством.
Также это помогает снизить барьеры внутри Союза и упростить взаимодействие между странами.
Почему это важно для людей.
Конкуренция напрямую влияет на повседневную жизнь.
Чем выше конкуренция, тем ниже цены, лучше качество и шире выбор товаров и услуг.
Главный вызов.
Найти баланс между контролем и доверием.
Система должна работать так, чтобы бизнес сам был заинтересован соблюдать правила.
Что дальше.
Ожидается усиление работы в этом направлении.
Больше образовательных инициатив, больше взаимодействия между странами и больше внимания к цифровой экономике.