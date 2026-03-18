ЕАЭС: конкуренция как драйвер экономики

Заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии Армине Акопян выступила на заседании рабочей группы по адвокатированию Международной конкурентной сети (МКС), передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Там она рассказала, как в Евразийском экономическом союзе продвигают идеи честной конкуренции — и почему это становится критически важным в новой экономической реальности.

Что вообще такое «адвокатирование конкуренции».

Это не про суды и не про наказания.

Адвокатирование конкуренции — это работа с бизнесом, государством и обществом, чтобы объяснять правила честной игры и формировать здоровую рыночную среду. Это когда предпринимателям заранее объясняют, как работать правильно, а не наказывают постфактум.

Как это делают в ЕАЭС.

По словам Армине Акопян, в Союзе важна совместная работа всех стран-участниц.

«Философия адвокатирования конкуренции в ЕАЭС строится в том числе с учетом усилий национальных органов по конкуренции, — отметила Армине Акопян. — Совместно мы повышаем осведомленность бизнеса и продвигаем культуру конкуренции в государствах Союза».

Каждая страна вносит свой вклад, но цель общая — прозрачный и понятный рынок.

Почему это сейчас особенно важно.

Экономика меняется быстрее, чем правила успевают адаптироваться.

Цифровые платформы растут, крупные игроки усиливают позиции, а малый бизнес часто не успевает разобраться в требованиях. В таких условиях без разъяснений рынок может становиться менее конкурентным.

О чем говорили на международной встрече.

Заседание собрало представителей конкурентных органов более 20 стран и международных организаций.

Обсуждали:

особенности конкуренции в глобальной экономике лучшие практики для государственного сектора как повышать осведомленность малого и среднего бизнеса современные подходы к продвижению конкуренции.

Бизнесу это зачем.

Для предпринимателей это практическая история.

Понимание правил помогает:

избегать штрафов строить честную конкуренцию лучше защищать свои интересы работать увереннее на рынке.

Малый и средний бизнес — в центре внимания.

Особое внимание уделяется МСБ.

У таких компаний меньше ресурсов и часто ниже уровень правовой подготовки. Поэтому задача государства — не только контролировать, но и объяснять.

Международный контекст.

Конкуренция давно перестала быть внутренним вопросом стран.

Компании работают на нескольких рынках одновременно, а правила должны быть понятны в разных юрисдикциях. Поэтому обмен опытом становится ключевым.

Кто организовал встречу.

Мероприятие провели рабочая группа по адвокатированию МКС совместно с Комиссией по защите конкуренции и интересов потребителей Республики Армения.

Конкуренция как культура.

Главная мысль — конкуренция должна стать нормой поведения.

Не только запреты и контроль, но и понимание, что честная игра выгодна всем участникам рынка.

Что это значит для ЕАЭС.

Это шаг к более прозрачной экономике и росту доверия между бизнесом и государством.

Также это помогает снизить барьеры внутри Союза и упростить взаимодействие между странами.

Почему это важно для людей.

Конкуренция напрямую влияет на повседневную жизнь.

Чем выше конкуренция, тем ниже цены, лучше качество и шире выбор товаров и услуг.

Главный вызов.

Найти баланс между контролем и доверием.

Система должна работать так, чтобы бизнес сам был заинтересован соблюдать правила.

Что дальше.

Ожидается усиление работы в этом направлении.

Больше образовательных инициатив, больше взаимодействия между странами и больше внимания к цифровой экономике.