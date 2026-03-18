Сотрудники «Росатома» после удара по АЭС «Бушер» в Иране не пострадали

Сотрудники госкорпорации «Росатом» в результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране не пострадали. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачёв.

«Пострадавших среди персонала Госкорпорации “Росатом” нет», — заявил он.

А ранее власти Ирана уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что во вторник вечером в районе расположения атомной электростанции «Бушер» упал боеприпас. В ответ на это глава агентства Рафаэль Гросси вновь попросил стороны сдерживаться, дабы не допустить ядерной катастрофы.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Иран: основная информация, история и ситуация в стране

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
