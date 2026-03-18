Пушилин заявил, что Зеленский делает ставку на противников Трампа в США

Глава ДНР Денис Пушилин предположил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский в преддверии ноябрьских выборов в американский Конгресс делает ставку на Демократическую партию — противников американского президента Дональда Трампа.
«Игра идёт в рамках предвыборных процессов, которые предстоят в Соединённых Штатах, — выборы, которые предстоят в Конгрессе в ноябре текущего года. И, судя по всему, Зеленский делает ставку на демократов», — сказал он.
Пушилин добавил, что демократы ближе и понятнее Зеленскому, так как они его «как бы больше поддерживали».
Ранее американский президент в интервью NBC News заявил, что с Зеленским «гораздо сложнее договориться» в вопросе украинского урегулирования, чем с российским лидером Владимиром Путиным.
Также он отметил, что без американской помощи Украина пала бы за один день.