Европейские союзники США пока не готовы к военной операции против Ирана

Союзники США в Европе заняли выжидательную позицию после призыва американского президента Дональда Трампа направить боевые корабли в Ормузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Игоря Коротченко.

Союзники США в Европе заняли выжидательную позицию после призыва американского президента Дональда Трампа направить боевые корабли в Ормузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Игоря Коротченко.

По его оценке, европейские государства пока не готовы к активному участию в обеспечении безопасности судоходства. Причиной он называет продолжающееся военное противостояние с Ираном, который, по его словам, сохраняет значительный потенциал и оказывает сопротивление.

Коротченко считает, что США столкнулись с серьезными трудностями в регионе. Он утверждает, что иранские силы наносят удары по американским объектам в зоне Персидского залива, включая базы и корабли, из-за чего часть сил ВМС США была отведена на безопасное расстояние.

Аналитик также связывает осторожность Европы с внутренними рисками. По его мнению, возможные потери и экономические последствия конфликта могут негативно сказаться на политической ситуации в странах НАТО.

В качестве примера он приводит позицию Великобритании. По его словам, премьер-министр Кир Стармер заявил о нежелании Лондона участвовать в боевых действиях против Ирана. Это, как утверждает эксперт, связано с оценками британской разведки, допускающими риск ударов по объектам с участием британских компаний, включая энергетические проекты.

Отмечается, что даже атаки по объектам, связанным с Великобританией, не привели к существенному изменению позиции Лондона. Аналогичный подход, по словам аналитика, демонстрируют и другие европейские страны.

Отдельно он указал на угрозу со стороны безэкипажных катеров Ирана, которые могут быть задействованы для атак на военные корабли в Ормузском проливе в случае их появления в акватории.

