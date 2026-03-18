Жители Крыма и Севастополя в 2014 году своей решимостью сорвали планы «западных кукловодов», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии, не допустили на полуострове неизбежного запрета русского языка, глумления над нашей верой, стали в те дни форпостом Русского мира», — написала она в Telegram-канале.
По словам Матвиенко, враги России проиграли в Крыму без права на реванш.
Также она поблагодарила крымчан за то, что, будучи против своей воли долгие годы оторванными от большой Родины, они бережно хранили неразрывную связь, кровное и ценностное единство с нашей общей тысячелетней цивилизацией.
Напомним: Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что подавляющее большинство крымчан всегда хотели вернуться в Россию.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России.
В апреле 2025 года в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп прямо заявил: «Крым останется в России». Он подчеркнул, что «все это понимают», включая Владимира Зеленского.