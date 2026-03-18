Россиянам объяснили, как таяние снега отражается на самочувствии аллергиков

Когда снег начинает активно таять, на поверхность выходит всё, что накопилось за зиму: частицы почвы, пыль, остатки растений, продукты разложения органики. В этой среде активно размножаются микроорганизмы, в том числе плесневые грибы. Их споры легко поднимаются в воздух и могут попадать в дыхательные пути.
Об этом предупредила в беседе с RT Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
«У людей, имеющих чувствительность к плесневым грибам или бытовым аллергенам, это может вызывать симптомы аллергии. Наиболее частыми проявлениями являются заложенность носа, чихание, водянистые выделения из носа, зуд в носу и глазах, слезотечение, иногда сухой кашель. У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может провоцировать усиление симптомов — кашель, свистящее дыхание, ощущение нехватки воздуха», — добавила она.
Важно понимать, что ранней весной аллергические реакции чаще связаны со спорами плесневых грибов и пылью, которая поднимается в воздух по мере высыхания почвы, отметила врач.
Однако, как подчеркнула специалист, в этот период также возможен занос пыльцы из более тёплых регионов, где сезон цветения уже начался, поэтому у людей с поллинозом симптомы могут появиться раньше начала местного пыления растений.
«Ещё один фактор — высокая концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе. После схода снега в городах увеличивается количество пыли, содержащей частицы почвы, дорожных реагентов и загрязнений. У людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей это может вызывать симптомы, похожие на аллергию», — заявила собеседница RT.
В ветреную и сухую погоду лучше ограничивать длительные прогулки в местах, где много открытой земли и прошлогодней листвы, посоветовала Усачёва.
«После возвращения с улицы желательно умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду. Эти меры помогают удалить осевшие на слизистых и коже аллергены. Также важно регулярно проводить влажную уборку в доме и проветривать помещения, чтобы снижать концентрацию пыли. При наличии аллергического ринита или бронхиальной астмы необходимо продолжать назначенную врачом базисную терапию», — рассказала эксперт.
