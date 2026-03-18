Израиль начал наносить удары по целям «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«После эвакуации мирного населения из района города Тир на юге Ливана и в ответ на ракетные обстрелы Израиля ЦАХАЛ начал наносить удары по… целям “Хезболлы”, — говорится в публикации.
Днём ранее сообщалось, что при ударе Израиля на дом в Ливане погибли 12 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу.