ЦАХАЛ начал удары по целям «Хезболлах» на юге Ливана

По данным военных, атаки направлены на инфраструктуру шиитского движения в приграничных районах.
Одновременно появились сообщения об ударах по территории Израиля. Как передает телеканал SNN, иранские ракеты упали вблизи офиса премьер-министра в Иерусалиме.
По информации источника, взрывы произошли в нескольких метрах от здания, где располагается правительственный офис. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Ранее представители Ирана заявляли о нанесении ударов по объектам в Израиле, включая один из офисов главы правительства и здание Генерального штаба.
