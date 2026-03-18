Жители Крыма и Севастополя в 2014 году сорвали планы «западных кукловодов» и стали преградой для бандеровщины и русофобии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко подчеркнула, что Запад рассчитывал использовать Крым как инструмент для стратегического поражения России.
«Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии», — написала политик в телеграм-канале.
Матвиенко отметила, что в тот момент Крым стал форпостом Русского мира, сорвав попытки запрета русского языка и оскорбления веры. Она отметила колоссальный прогресс полуострова за последние годы. По ее словам, с помощью всех россиян Крым продолжит развиваться.
Ранее KP.RU сообщал, что 18 марта президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Основной темой диалога будет обсуждение итогов развития Крыма за последние пять лет.