В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП

В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра, а также линию электропередачи, сообщил мэр Евгений Наумов.
«Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что фрагменты БПЛА также упали во дворах двух частных и одного многоквартирного дома.
Несколькими часами ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.
Также поступала информация, что сирены системы оповещения были включены в Геленджике и Новороссийске из-за атаки БПЛА.