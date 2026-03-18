Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП

В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра, а также линию электропередачи, сообщил мэр Евгений Наумов.

«Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что фрагменты БПЛА также упали во дворах двух частных и одного многоквартирного дома.

Несколькими часами ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.

Также поступала информация, что сирены системы оповещения были включены в Геленджике и Новороссийске из-за атаки БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше