Новые выплаты и субсидии введут для поддержки трудоустройства в крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае планируют усилить поддержку жителей, которым сложнее найти работу. Соответствующие поправки в региональный закон о занятости рассмотрел комитет по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания.
Речь идет о введении субсидий для работодателей, которые принимают на работу по направлению службы занятости участников СВО, людей с инвалидностью и граждан, освободившихся из исправительных учреждений. Порядок предоставления выплат определит правительство региона.
«Новые законодательные инициативы позволят и поддержать жителей края, нуждающихся в трудоустройстве, и создать благоприятные условия для работодателей, участвующих в социальных инициативах. Стремимся к тому, чтобы рынок труда края был более инклюзивным и устойчивым», — отметил председатель профильного комитета Илья Зайцев.
Кроме того, планируется увеличить финансовую поддержку подростков 14−18 лет, работающих в свободное от учебы время в трудотрядах и на предприятиях реального сектора экономики. Выплаты для них вырастут до двойного размера минимального пособия по безработице с учетом районного коэффициента. Предполагается, что мера станет стимулом для трудовой активности молодежи и приобретения первого профессионального опыта.
Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания 19 марта.