СМИ: ЦАХАЛ планировал удары по Ирану на лето

Economist: Израиль планировал подождать с ударами по Ирану до лета.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, должны были быть восполнены, сообщает журнал Economist со ссылкой на израильские источники.

Как отмечается, Израиль начал планировать новую серию воздушных ударов по пусковым установкам и заводам Ирана вскоре после окончания 12-дневной войны в июне 2025 года, когда израильские силы израсходовали сотни перехватчиков для защиты от иранских атак.

«ЦАХАЛ планировал отложить удар до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе перехватчиков, как ожидалось, будут полностью восстановлены», — сообщает издание.

Как отмечается, эти планы поменялись в связи с протестами в Иране, начавшимися в конце декабря, заявлением президента США Дональда Трампа о том, что помощь протестующим «уже в пути», и появившейся возможностью убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

