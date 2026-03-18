USAID выявил нарушения в надзоре за помощью Киеву

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву, сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан.
«На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще», — сказал Каплан на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Он подчеркнул, что США в будущем должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал проверить, как именно распределялись средства, выделенные Украине администрацией Джо Байдена.