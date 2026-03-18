Недавняя «фотосессия» Владимира Зеленского в Краматорске является частью его пиар-кампании в подготовке к возможным выборам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Это уже расчет действий в отношении других выборов, которые замаячили на оставшейся территории Украины в рамках его предвыборной кампании. Различного рода его пиар, который не всегда удачный», — сказал политик в интервью ТАСС.
Пушилин подчеркнул, что эта медийная акция в Краматорске не имеет значимого влияния на внешнюю аудиторию, несмотря на широкую трансляцию в СМИ.
Ранее KP.RU писал, что видеообращение Зеленского, снятое в Херсоне, отражало сложную ситуацию для ВСУ в городе. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, подобные видео киевского главаря становятся «лучшим геополитическим прогнозом».