Разведрота ВСУ потеряла боеспособность в Сумской области

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины в Сумской области в результате огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным силовиков, родственники погибших разведчиков ВСУ жалуются, что невозможно эвакуировать тела, а про ликвидацию стало известно от единственного выжившего боевика.
«Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригады — ред.) ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в силовых структурах, подразделение было укомплектовано военнослужащими с боевым опытом.
«Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами, многие из которых участвовали в боевых действиях еще до начала СВО», — добавил собеседник.