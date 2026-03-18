ТАСС: комбриг ВСУ привлек обучавшихся в странах НАТО солдат к ремонту квартир

В российских силовых структурах сообщили, что командир 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко задержали.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Ярослав Лысенко задержан на Украине, он привлекал обучавшихся в странах НАТО солдат к ремонту своих квартир. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях. По документам бригады, расчеты находились на позициях в Сумском районе, однако орудия не перебрасывались из пункта постоянной дислокации, а личный состав занимался ремонтом квартир командира», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Лысенко в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам офицер.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше