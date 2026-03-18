На Украине задержали командира ВСУ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, использовавший военнослужащих в личных целях, задержан на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На Украине задержали командира 43-й ОАБр (отдельной артиллерийской бригады — ред.) Я. Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в силовых структурах, личный состав привлекался к выполнению бытовых работ.
«По документам бригады расчеты находились на позициях в Сумском районе, однако орудия не перебрасывались из ППД (пункта постоянной дислокации — ред.), а личный состав занимался ремонтом квартир командира», — отметил собеседник агентства.
По его данным, ремонтные работы проводились сразу на нескольких объектах.
«Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Я. Лысенко в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам “офицер”», — добавили в силовых структурах.
Там же отметили, что детская игровая площадка, которая предназначена для детей военнослужащих, оказалась размещена на участке командира.