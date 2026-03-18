На Украине задержали командира ВСУ

На Украине задержали командира ВСУ, использовавшего солдат в личных целях.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, использовавший военнослужащих в личных целях, задержан на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На Украине задержали командира 43-й ОАБр (отдельной артиллерийской бригады — ред.) Я. Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, личный состав привлекался к выполнению бытовых работ.

«По документам бригады расчеты находились на позициях в Сумском районе, однако орудия не перебрасывались из ППД (пункта постоянной дислокации — ред.), а личный состав занимался ремонтом квартир командира», — отметил собеседник агентства.

По его данным, ремонтные работы проводились сразу на нескольких объектах.

«Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Я. Лысенко в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам “офицер”», — добавили в силовых структурах.

Там же отметили, что детская игровая площадка, которая предназначена для детей военнослужащих, оказалась размещена на участке командира.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше