ТАСС: из укомплектованной неонацистами дроты ВСУ под Сумами выжил один солдат

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Разведрота 47-й отдельной мехбригады ВСУ, укомплектованная идейными неонацистами, утратила боеспособность в районе Храповщины Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, из подразделения выжил только один военный.
«Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБР ВСУ. Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами, многие из которых участвовали в боевых действиях еще до начала СВО», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что родственники солдат ВСУ жалуются, что тела разведчиков бригады невозможно эвакуировать. «Информация об уничтожении националистов получена от единственного выжившего, который находится в госпитале в Сумах», — указал он.