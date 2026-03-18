В Воронежской области сбили два БПЛА ВСУ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили два БПЛА над одним из районов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше