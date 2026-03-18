Специалистов сферы ЖКХ отметили региональными наградами

«Каждая из этих судеб — пример преданности делу и своей малой родине. Благодарю всех работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания за непростой труд, профессионализм, стойкость, ответственность и вклад в развитие Иркутской области!», — отметил Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы облправительства, почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» удостоен мастер ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» (город Тулун) Александр Семенюк. Более 35 лет он работает в системе коммунального хозяйства Тулуна. Сегодня в зоне его ответственности — содержание и ремонт инженерных систем в домах микрорайона «Центральный», всего свыше 2,3 тысячи квартир. В своей работе он активно применяет новое технологическое оборудование и современные материалы, не боится ответственности и оперативно принимает грамотные профессиональные решения в нестандартных ситуациях. Руководство и коллеги ценят его за профессионализм, дисциплину и требовательность как к себе, так и к подчиненным. Жители благодарят за человечность и отзывчивость. Своим опытом, знаниями и умениями Александр Семенюк делится с молодыми специалистами, которые проходят у него практику.
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области награжден обмотчик элементов электрических машин 6 разряда группы обслуживания электрооборудования электроцеха МУП «Водоканал» города Иркутска Алексей Бережной. Его трудовой стаж на предприятии — 27 лет. За эти годы он зарекомендовал себя как компетентный специалист, мастер своего дела. В 2020 году Алексей Бережной разработал и успешно внедрил мероприятия по замене обмотки электродвигателей. Это позволило значительно повысить эффективность производства и обеспечить энергосбережение электродвигателей переменного тока. В условиях импортозамещения в 2022 году он адаптировал применение отечественных запасных частей для ремонта ранее установленных электродвигателей зарубежного производства, что обеспечило бесперебойную работу оборудования и значительно снизило затраты предприятия.
Благодарность Губернатора Иркутской области за многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу объявлена шести специалистам из Иркутска, Усолья-Сибирского, Саянска и Братска. Среди них — слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда цеха канализационных очистных сооружений правого берега МУП «Водоканал» Иркутска Евгений Шацких. Свой трудовой путь на предприятии он начал в 2015 году, став продолжателем династии: всю жизнь в «Водоканале» водителем проработал его отец. Трудолюбивый и внимательный Евгений Шацких быстро заслужил авторитет у коллег, был назначен бригадиром. Он активно участвует в модернизации оборудования, вносит рациональные идеи, которые приводят к уменьшению затрат и увеличению сроков эксплуатации оборудования.
Более 30 лет работает в системе ЖКХ слесарь санитарно-технических систем и оборудования ООО Управляющая компания «Труд» Саянска Сергей Медведев. В его зоне ответственности — три крупных многоквартирных дома, это почти 10% от всего жилфонда, находящегося в обслуживании компании. Такой объем работ требует высокого уровня квалификации, точности и ответственности. Благодаря мероприятиям по подготовке к отопительному периоду, проводимым Сергеем Медведевым, число аварий на обслуживаемых им объектах в 2024—2025 годах сократилось на 41%.
Умение управлять конфликтными ситуациями, вежливость, терпимость, уважение и доброжелательность — качества, которые отмечают коллеги и жители у оператора участка по содержанию и ремонту общего имущества в МКД ООО «Управляющая компания Потенциал» Братска Нины Шаманской. Свою трудовую деятельность в отрасли она начала в 2013 году, сегодня фактически является голосом компании, оперативно и эффективно разрешая все непростые ситуации.
Оперативное реагирование и быстрая доставка работников к месту аварии, поддержка комфортных условий в передвижной мастерской, пока идет работа по устранению аварийной ситуации, контроль технического состояния вверенного транспорта — задачи, которые решает водитель автомобиля 4 разряда механического участка МЦП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» Андрей Бондарчук. Высококлассный специалист своего дела, он имеет допуски к управлению разными категориями транспорта и может устранять даже серьезные поломки без привлечения механика и слесаря по ремонту автомобилей.
Более 50 проектов ремонтных работ инженерных сетей для объектов жизнеобеспечения Усолья‑Сибирского разработала начальник производственно-технического отдела инженерно-технической службы ООО «АкваСервис» (Усолье-Сибирское) Наталья Монахова. Команда под ее руководством за последние пять лет подготовила свыше 570 проектов инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. В 2022—2025 году Наталья Монахова участвовала в разработке проектов узлов учета холодного водоснабжения для многоквартирных домов и организаций Усолья‑Сибирского, а также руководила заменой механических водозаборных колонок на автоматизированные.
Трудовой путь от начальника автотранспортного участка МУП «Водоканал-Сервис» (Саянск) до директора предприятия прошел Иван Пономарев. «Водоканал-Сервис» обеспечивает водоснабжение и водоотведение для жителей, предприятий и организаций не только Саянска, но и для объектов Зиминского района и Зимы. Под руководством Ивана Пономарева проведен капитальный ремонт сетей водовода в микрорайоне Южный, магистрального водовода через реку Ока, строительство сетей в микрорайоне 6 Б и микрорайоне Октябрьский. Обновлен автопарк предприятия, что на 60% повысило эффективность работы. Иван Пономарев активно помогает бойцам в зоне специальной военной операции: регулярно оказывает материальную поддержку, лично организовал передачу автомобиля УАЗ для нужд военнослужащих в зоне боевых действий.