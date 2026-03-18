Специалистов сферы ЖКХ отметили региональными наградами

По информации пресс-службы облправительства, почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» удостоен мастер ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» (город Тулун) Александр Семенюк. Более 35 лет он работает в системе коммунального хозяйства Тулуна. Сегодня в зоне его ответственности — содержание и ремонт инженерных систем в домах микрорайона «Центральный», всего свыше 2,3 тысячи квартир. В своей работе он активно применяет новое технологическое оборудование и современные материалы, не боится ответственности и оперативно принимает грамотные профессиональные решения в нестандартных ситуациях. Руководство и коллеги ценят его за профессионализм, дисциплину и требовательность как к себе, так и к подчиненным. Жители благодарят за человечность и отзывчивость. Своим опытом, знаниями и умениями Александр Семенюк делится с молодыми специалистами, которые проходят у него практику.