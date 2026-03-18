Президент: любой агрессор столкнётся на Кубе с непреодолимым сопротивлением

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что любой внешний агрессор в условиях наихудшего сценария для острова столкнётся с непреодолимым сопротивлением.
Об этом политик написал на своей странице в соцсети X, отметив, что США почти ежедневно публично угрожают Кубе насильственным свержением её конституционного строя.
«Они намерены и объявляют о планах захватить страну, её ресурсы, её собственность и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе… Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнётся с непреодолимым сопротивлением», — подчеркнул Диас-Канель.
Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему, вероятно, «выпадет честь взять Кубу».
В NYT позже писали, что США хотят отстранить президента Кубы от власти.