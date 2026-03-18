МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, который сфотографировался с продырявленным венгерским флагом и агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ, при президенте Викторе Януковиче был помощником депутата Рады от «Партии регионов», сообщили украинские СМИ.
При президенте Викторе Януковиче «Партия регионов» была правящей партией Украины. Янукович в 2003 году стал председателем этой партии, а в 2004 году — кандидатом от нее на выборах президента Украины. В 2014 году, после госпереворота на Украине и бегства Виктора Януковича, деятельность партии прекратилась.
«Шандор… был помощником нардепа Ореста Климпуша в 2002—2006 годах и нардепа Сергея Мошака от “Партии Регионов” в 2012 году», — сообщило на своем сайте украинское издание «Страна.ua».
Ранее посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал снимок, на котором он в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в России тот обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты) держит в руках продырявленный венгерский флаг.
Ранее РИА Новости выяснили, что посол Шандор размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ «Закарпатские драконы», агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте. Как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году он сам состоял в 68-м батальоне ВСУ.