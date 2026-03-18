СМИ: посол Украины в Венгрии был помощником депутата от партии Януковича

При президенте Викторе Януковиче «Партия регионов» была правящей партией Украины. Янукович в 2003 году стал председателем этой партии, а в 2004 году — кандидатом от нее на выборах президента Украины. В 2014 году, после госпереворота на Украине и бегства Виктора Януковича, деятельность партии прекратилась.