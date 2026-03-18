Россия готова принять премьера Словакии по случаю Дня Победы

Посол Андреев: Россия готова принять премьера Словакии Фицо 9 мая.

БРАТИСЛАВА, 18 мар — РИА Новости. Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Сергей Андреев.

«Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сообщил Андреев РИА Новости.

В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше