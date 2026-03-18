Россия готова принять премьера Словакии по случаю Дня Победы

БРАТИСЛАВА, 18 мар — РИА Новости. Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Сергей Андреев.
«Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сообщил Андреев РИА Новости.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ.
