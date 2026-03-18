Мэр Краснодара порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия из-за БПЛА

Мэр Краснодара Евгений Наумов порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе из-за атаки БПЛА.

При этом уточняется, что все социальные учреждения будут работать по графику и готовы принимать детей.

«Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия», — написал Наумов в Telegram-канале.

Несколькими часами ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.

Позже стало известно, что в Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
