Посол Украины в Венгрии Федор Шандор ранее работал помощником депутатов Верховной рады от «Партии регионов», сообщают украинские СМИ, в частности издание «Страна.ua».
По их данным, в 2002—2006 годах он был помощником народного депутата Ореста Климпуша, а в 2012 году — депутата Сергея Мошака, представлявшего «Партию регионов».
На момент президентства Виктора Януковича эта политическая сила была правящей на Украине. После событий 2014 года и ухода Януковича ее деятельность была прекращена.
Ранее Шандор оказался в центре внимания из-за публикации фотографии с продырявленным венгерским флагом. На снимке он запечатлен вместе с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди.
Также сообщалось, что дипломат размещал в социальных сетях материалы с символикой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ «Закарпатские драконы» и призывал закарпатских венгров вступать в украинские вооруженные силы.
По информации СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году Шандор сам состоял в этом подразделении.
