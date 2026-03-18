Нефть по $200, полмиллиона солдат и отсутствие победы. Будущее ближневосточного конфликта

Но Иран — это не Ирак и не Афганистан. Иранцы будут воевать, и у них есть чем ответить. Их главное оружие — это даже не армия, а так называемая ось сопротивления. Сеть прокси-сил, растянутая от Ливана до Йемена. «Хезболла» с большим ракетным арсеналом, хуситы, которые уже показали, что могут достать до Израиля и бить по кораблям в Красном море, шиитские ополченцы в Ираке, готовые атаковать американские базы. Иран будет воевать не на своей территории, а чужими руками, но руками очень умелыми и мотивированными.