Посол РФ в Берне: переговоры по Украине могут пройти в Женеве

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС о том, есть ли основания ожидать, что в дальнейшем встречи по Украине снова будут организованы на швейцарской территории.
Дипломат отметил важность того, чтобы «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений». «В целом же Женева, как не раз отмечали российские официальные лица, не является для России предпочтительной площадкой», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что место, где может состояться очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, пока не определено. По его словам, у американских переговорщиков сейчас другие приоритеты.
Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве